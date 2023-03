Siccità, Coldiretti: è allarme in Italia per circa 300mila imprese (Di domenica 5 marzo 2023) Il dato emerge sulla base della mappa europea del programma Copernicus che mostra allarmi e allerte sulla bassa umidità del suolo in molte parti meridionali del Continente con effetti sull'ambiente, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 marzo 2023) Il dato emerge sulla base della mappa europea del programma Copernicus che mostra allarmi e allerte sulla bassa umidità del suolo in molte parti meridionali del Continente con effetti sull'ambiente, ...

Siccità, Coldiretti: è allarme in Italia per circa 300mila imprese Ma la situazione 'è preoccupante - continua la Coldiretti in una nota - soprattutto per le forniture alimentari con la siccità che ha colpito le principali economia agricole dell'Unione Europea, già ... Siccità, Coldiretti: 'E' allarme in Italia per circa 300 mila imprese agricole' Ma la situazione è preoccupante continua la Coldiretti in una nota soprattutto per le forniture alimentari con la siccità che ha colpito le principali economia agricole dell'Unione Europea, già in ... COLDIRETTI PUGLIA, PIOGGIA SALVA I RACCOLTI; MA C'È RISCHIO GRANDINE E GELO ...ed estive di fronte ad una situazione che è peggiore di quella dello scorso anno quando si è registrato una perdita di produzione fino ad oltre il 50% per la siccità, secondo la Coldiretti Puglia.