Shahida e i morti di Cutro meritavano un minuto I due Lucio | Totti e Baggio

Il primo a vedere con i propri occhi l'orrore del naufragio di Cutro è stato un pescatore di nome Vincenzo, come Iaquinta, campione del mondo a Berlino, nato a Cutro. All'alba di domenica scorsa, ......di oggi al PalaMilone dove è stata allestita la camera ardente con le 68 bare dei migranti... tra le 68 vittime recuperate non c'èRaza, il capitano della nazionale pakistana di hochey: "...Soprannominata Chintoo,Raza aveva preso parte all'Asian Hockey Federation Cup nel 2009 e ... Nel gennaio 2013 Lashkar - e Jhangvi ha rivendicato un attacco a Quetta in cui sonopiù di 200 ...

Dopo il silenzio del presidente Mattarella è mancato quello della Serie A. Dalla e Battisti come Francesco e Robi: tu chiamale emozioni ...Shahida Raza era partita dalla Turchia per venire in Europa per cercare un ospedale nel quale avrebbe dovuto curare il figlio di tre anni, disabile ...