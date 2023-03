Sguardi Altrove Film Festival, ospiti Claudio Santamaria e Giovanna Mezzogiorno: tutti i dettagli (Di domenica 5 marzo 2023) Si apre la nuova edizione dello Sguardi Altrove Film Festival che si terrà a Milano nelle giornate tra il 10 e il 18 marzo. Numerosi ospiti sono previsti, già a partire dalla giornata di pre-apertura, che assisterà all’anteprima di Educazione Fisica. Di seguito, cosa aspettarsi per la trentesima edizione della kermesse. Sarà un’attrice intensa ed eclettica come Lina Sastri a ricevere il Premio alla Carriera durante la cerimonia di chiusura di Sguardi Altrove Film Festival. La manifestazione, dedicata alla promozione del cinema a regia femminile, giunta alla sua 30ª edizione, si terrà a Milano dal 10 al 18 marzo. È stato fissato anche un evento speciale di pre-apertura, il 9 sera, costituito dall’anteprima Educazione Fisica. Per ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 marzo 2023) Si apre la nuova edizione delloche si terrà a Milano nelle giornate tra il 10 e il 18 marzo. Numerosisono previsti, già a partire dalla giornata di pre-apertura, che assisterà all’anteprima di Educazione Fisica. Di seguito, cosa aspettarsi per la trentesima edizione della kermesse. Sarà un’attrice intensa ed eclettica come Lina Sastri a ricevere il Premio alla Carriera durante la cerimonia di chiusura di. La manifestazione, dedicata alla promozione del cinema a regia femminile, giunta alla sua 30ª edizione, si terrà a Milano dal 10 al 18 marzo. È stato fissato anche un evento speciale di pre-apertura, il 9 sera, costituito dall’anteprima Educazione Fisica. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... torinoggi : Sguardi d'altrove: al via la rassegna di Slow Cinema e Aiace - IFILMSonline : Sta per tornare @Sguardi_Altrove, il festival sul cinema a regia femminile: appuntamento dal 10 marzo in varie loca… - QuindiciNews : #Rho sostiene Sguardi Altrove Film Festival L'Amministrazione è coinvolta nell'attribuzione del premio Talent Under… - RBcasting : Al via Sguardi Altrove Film Festival, 30esima edizione dal 10 al 18 marzo. Preapertura con Giovanna Mezzogiorno, Se… - pabaldini : ?? @Corriere @pabaldini #MarilynMag ??#SguardiAltroveFilmFestival XXX edizione ?? Milano 10-18.03 ?? 60 titoli, 9 sezio… -

Sguardi d'altrove: al via la rassegna di Slow Cinema e Aiace Torna, con la seconda edizione, dal 7 al 9 marzo 2023 , la rassegna Sguardi d'altrove, organizzata da Slow Cinema e da AIACE Torino. Come in precedenza, il ciclo di proiezioni al Cinema Centrale Arthouse, sempre alle ore 21.15 si presenta come un viaggio attraverso ... News Sguardi Altrove 2023, il programma Torna, dal 10 al 18 marzo, Sguardi Altrove Film Festival , manifestazione dedicata al cinema a regia (quasi esclusivamente) femminile. L'appuntamento è a Milano, con una serie di location sparse sul territorio meneghino (nei ... DADALOVE - Al Cinema Aquila l'8 marzo ... miglior documentario e premio del pubblico al Festival Visionaria del 2017, e un altro premio speciale al festival "Sguardi Altrove" di Milano. Torna, con la seconda edizione, dal 7 al 9 marzo 2023 , la rassegnad', organizzata da Slow Cinema e da AIACE Torino. Come in precedenza, il ciclo di proiezioni al Cinema Centrale Arthouse, sempre alle ore 21.15 si presenta come un viaggio attraverso ...Torna, dal 10 al 18 marzo,Film Festival , manifestazione dedicata al cinema a regia (quasi esclusivamente) femminile. L'appuntamento è a Milano, con una serie di location sparse sul territorio meneghino (nei ...... miglior documentario e premio del pubblico al Festival Visionaria del 2017, e un altro premio speciale al festival "" di Milano. Rho sostiene Sguardi Altrove Film Festival IMGpress “Non andartene docile” in scena all’Altrove Teatro Studio Debutta in prima assoluta NON ANDARTENE DOCILE di Andrea Giovalè che sarà in scena fino al 12 marzo all’Altrove Teatro Studio di Roma Debutta ... i protagonisti lo fanno con uno sguardo fratturato, ... La donne di legno e bronzo dello scultore Muss in mostra Nei saloni della Cassa di Risparmio di piazza Walther a Bolzano l'esposizione dedicata all' artista ladino Guido Anton Muss ... Debutta in prima assoluta NON ANDARTENE DOCILE di Andrea Giovalè che sarà in scena fino al 12 marzo all’Altrove Teatro Studio di Roma Debutta ... i protagonisti lo fanno con uno sguardo fratturato, ...Nei saloni della Cassa di Risparmio di piazza Walther a Bolzano l'esposizione dedicata all' artista ladino Guido Anton Muss ...