Sgarbi arriva in Campania e attacca l’eolico: “Uno scempio, questa è camorra” (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ennesimo scempio al paesaggio italiano si consuma in una delle aree paesaggistiche più suggestive del Sud Italia, a ridosso del sito archeologico di «Aequum Tuticum», tra strada Francigena e Strada Traiana. Lo denuncia il Sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi che stamane si è recato in Irpinia per un sopralluogo. “Invito il Sovrintendente di Avellino, Salerno e Benevento e il Presidente della Regione De Luca – commenta Sgarbi – a interrompere il devastante scempio dell’eolico contro il paesaggio che minaccia anche questa area archeologica. Civiltà sannita, romana e medievale si incrociano a “Aequum Tuticum” che chiede, per dignità umana, il vincolo paesaggistico, unico vero interesse nazionale prevalente. Al sopralluogo risulta crollata ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ennesimoal paesaggio italiano si consuma in una delle aree paesaggistiche più suggestive del Sud Italia, a ridosso del sito archeologico di «Aequum Tuticum», tra strada Francigena e Strada Traiana. Lo denuncia il Sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorioche stamane si è recato in Irpinia per un sopralluogo. “Invito il Sovrintendente di Avellino, Salerno e Benevento e il Presidente della Regione De Luca – commenta– a interrompere il devastantedelcontro il paesaggio che minaccia anchearea archeologica. Civiltà sannita, romana e medievale si incrociano a “Aequum Tuticum” che chiede, per dignità umana, il vincolo paesaggistico, unico vero interesse nazionale prevalente. Al sopralluogo risulta crollata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paulusxt : Vedere in TV le facce dei novax @matteosalvinimi e @franborgonovo mentre si parla di Covid è stomachevole. Non hann… - AntonioBonaser2 : RT @rinnegatto: Siccome non sparlo durante i funerali lo faccio ora: Costanzo col suo MCS ha inventato il freak-show televisivo, cioè l'esp… - GabrieleOlivi13 : RT @rinnegatto: Siccome non sparlo durante i funerali lo faccio ora: Costanzo col suo MCS ha inventato il freak-show televisivo, cioè l'esp… - dep_val : RT @rinnegatto: Siccome non sparlo durante i funerali lo faccio ora: Costanzo col suo MCS ha inventato il freak-show televisivo, cioè l'esp… - Formerlib22M : RT @rinnegatto: Siccome non sparlo durante i funerali lo faccio ora: Costanzo col suo MCS ha inventato il freak-show televisivo, cioè l'esp… -