Serra sarà deferito | a un arbitro non succede dai tempi di Calciopoli CorSport

La Corte sportiva d'appello ha sospeso le due giornate di squalifica dell'allenatore della Roma, José Mourihno. La deposizione resa telematica dal quarto uomo di Cremonese-Roma, Marco Serra, non ha convinto, occorrerà risentirlo. La Corte di fatto rinvia la decisione perché desidera approfondire i fatti e aspettare la chiusura dell'indagine aperta dalla Procura Figc. Si deciderà tutto il 10 marzo prossimo. Il Corriere dello Sport scrive della vicenda con Roberto Maida. "La sospensiva spiega molto, se non tutto, di ciò che è successo martedì scorso. Evidentemente Mourinho, non nuovo a proteste vivaci, non si era inventato nulla a proposito del comportamento di Serra. La Roma, rappresentata in giudizio dagli avvocati Conte, Vitali e Muscarà, ha prodotto diversi video che certificano labiali (almeno) inappropriati del quarto uomo, che avrebbe pronunciato ...

Mourinho, squalifica sospesa: con la Juve sarà in panchina. Pellegrini in forse José Mourinho ci sarà. Domani contro la Juventus lo Special One sarà seduto regolarmente sulla sua panchina. La Corte Sportiva d'Appello della Figc ha infatti ... punendo eventualmente anche Marco Serra.