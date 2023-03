(Di domenica 5 marzo 2023) Ilbatte uno spumeggiantediper 1-2 al “Biagio Fresina” didi Militello.che ottiene la 10ima vittoria consecutiva nel girone di ritorno. Arrivato a Militello anche il presidente Rosario Pelligra, piena anche la tribuna del settore ospiti allestita appositamente per questo mach dalla dirigenza delcapolista,diseconda che è la squadra rivelazione di questo campionato, nelle ultime nove gare ha ottenuto ben 8 vittorie e un pareggio all’ultimo minuto su rimonta del Trapani di Alfio Torrisi, squadra che cerca di regalarsi la miglior posizione in classifica in vista dei playoff e sta disputando un campionato eccellente. Foto,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : Serie D, il resoconto di Città di Sant'Agata-#Catania (1-2) #CittàDiSantAgata #TorneiMinori #11contro11 - PianetaBasketIT : A VERONA LO SCONTRO SALVEZZA La Tezenis Verona vince lo scontro salvezza contro la Unahotels Reggiana. Il resocont… - TG24info : #Calcio #Eccellenza – Sora, con la doppietta di Corsetti a Gaeta è Serie D. Il resoconto della gara |… - zazoomblog : Serie B il resoconto di Perugia-Como (0-0) - #Serie #resoconto #Perugia-Como #(0-0) - 11contro11 : Serie B, il resoconto di #Perugia-#Como (0-0) #TorneiMinori #11contro11 -

Non è questo ildi un assurdo viaggio nel tempo , bensì uno degli esempi più efficaci per ... "Il punto della questione - spiega Poletti - è che questa siccità si innesta in unastorica ...Cita, a sostegno della sua tesi, unadi episodi della sua vita avvenuti prima, durante e dopo ... Anche ildi due viaggi in Russia (1989 - 1990). Cadeva l'URSS. Diario su librini cinesi, ..."Ci sono stati unadi errori che ho commesso, e poi, purtroppo, mancanza di comunicazione tra ... Ma è importante avere unchiaro su quanto accaduto affinché non si metta in discussione ...

SERIE C/A: RESOCONTO 29ESIMA GIORNATA | datasport.it Datasport

L'elenco degli ammoniti del Monza per la stagione di Serie A 2022-23, il resoconto dopo la venticinquesima giornata di campionato.Ascolta l'articolo Beffata doppiamente. La Reggina, dopo aver perso sul campo il derby di Cosenza in maniera rocambolesca e in pieno finale, si deve anche sorbire l’ennesima multa stagionale. L’ha inf ...