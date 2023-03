Serie A1 2022/23: successo esterno per Conegliano, Milano battuta in tre set (Di domenica 5 marzo 2023) Termina 0-3 (23-25, 15-25, 23-25) il match tra Vero Volley Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano, incontro valevole per l’ottava giornata di ritorno di Serie A1 2022/23. Un’ottima vittoria per Conegliano, che permette alla compagine ospite di salire a quota 22 punti in classifica. La partita è segnata fin da subito da un grande equilibrio, con diversi botta e risposta in attacco tra le due compagini. Milano prova più volte durante il primo set a staccarsi, ma in ogni occasione viene ripresa da Conegliano. Proprio nel finale di parziale infatti la squadra ospite realizza il sorpasso, trascinata dai punti di Lubian e Plummer, chiudendo 23-25. Nel secondo set Conegliano prende le redini del match, alzando i ritmi e l’intensità in attacco. ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Termina 0-3 (23-25, 15-25, 23-25) il match tra Vero Volleye Prosecco Doc Imoco, incontro valevole per l’ottava giornata di ritorno diA1/23. Un’ottima vittoria per, che permette alla compagine ospite di salire a quota 22 punti in classifica. La partita è segnata fin da subito da un grande equilibrio, con diversi botta e risposta in attacco tra le due compagini.prova più volte durante il primo set a staccarsi, ma in ogni occasione viene ripresa da. Proprio nel finale di parziale infatti la squadra ospite realizza il sorpasso, trascinata dai punti di Lubian e Plummer, chiudendo 23-25. Nel secondo setprende le redini del match, alzando i ritmi e l’intensità in attacco. ...

