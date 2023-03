Serie A: Spezia - Verona 0 - 0 (Di domenica 5 marzo 2023) Spezia e Verona 0 - 0 in una partita della 25/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputata sul terreno dello stadio Alberto Picco di La Spezia. . 5 marzo 2023 Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 marzo 2023)0 - 0 in una partita della 25/a giornata del campionato di calcio diA disputata sul terreno dello stadio Alberto Picco di La. . 5 marzo 2023

