Serie A: Roma-Juve 1-0, scopri il gran gol di Mancini dalla distanza e il palo bianconero su Primapagina (Di domenica 5 marzo 2023) Lo spettacolo di Serie A che tutti aspettavamo è finalmente arrivato! Stasera, alle 20:45, presso lo Stadio Olimpico di Roma, si scontreranno i gladiatori della Roma di Josè Mourinho contro i guerrieri della Juventus di Massimiliano Allegri. La partita si preannuncia ad altissima tensione, sia dal punto di vista della classifica, sia per le recenti polemiche tra le due squadre. La Roma vuole portarsi al quarto posto in classifica a pari punti col Milan e a un solo punto dalla terza Lazio. Ma gli ultimi risultati della squadra non sono stati eccezionali, aver vinto solo due volte nelle ultime 5 partite. Dall’altra parte del campo, i bianconeri hanno vinto ben 4 volte consecutive, 5 se si considera anche l’Europa League. E loro vogliono i tre punti per avvicinarsi all’Atalanta e alla ... Leggi su justcalcio (Di domenica 5 marzo 2023) Lo spettacolo diA che tutti aspettavamo è finalmente arrivato! Stasera, alle 20:45, presso lo Stadio Olimpico di, si scontreranno i gladiatori delladi Josè Mourinho contro i guerrieri dellantus di Massimiliano Allegri. La partita si preannuncia ad altissima tensione, sia dal punto di vista della classifica, sia per le recenti polemiche tra le due squadre. Lavuole portarsi al quarto posto in classifica a pari punti col Milan e a un solo puntoterza Lazio. Ma gli ultimi risultati della squadra non sono stati eccezionali, aver vinto solo due volte nelle ultime 5 partite. Dall’altra parte del campo, i bianconeri hanno vinto ben 4 volte consecutive, 5 se si considera anche l’Europa League. E loro vogliono i tre punti per avvicinarsi all’Atalanta e alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Notte magica! ???? Serie A ?? Roma ?? Stadio Olimpico ? 20:45 ?? #RomaJuve - tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - Gazzetta_it : Roma, sospesa la squalifica a Mourinho: sarà in panchina contro la Juventus - Antonio98854326 : Roma Juventus: Tutte le squadre della massima serie quando incontrano la Juventus si trasformano la Roma e una di q… - LucaMaritano : RT @speriamocmlcavo: Stanno arbitrando pubblico e panchina Roma. In 10 a protestare fuori dall'area tecnica, Maresca mette mano in tasca..… -