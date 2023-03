Serie A, Inter-Lecce fra le quattro partite di oggi: c’è anche Roma-Juventus (Di domenica 5 marzo 2023) Il giorno di Inter-Lecce vede altre tre partite di Serie A, tutte a orari diversi. Il big match è Roma-Juventus, ossia un’altra sfida da guardare con particolare attenzione vista la situazione di classifica. Serie A 2022-2023 – 25ª GIORNATA Spezia-Verona domenica 5 marzo ore 12.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Sampdoria-Salernitana domenica 5 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Inter-Lecce domenica 5 marzo ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Roma-Juventus domenica 5 marzo ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Sassuolo-Cremonese lunedì 6 marzo ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) Il giorno divede altre trediA, tutte a orari diversi. Il big match è, ossia un’altra sfida da guardare con particolare attenzione vista la situazione di classifica.A 2022-2023 – 25ª GIORNATA Spezia-Verona domenica 5 marzo ore 12.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Sampdoria-Salernitana domenica 5 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZNdomenica 5 marzo ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZNdomenica 5 marzo ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Sassuolo-Cremonese lunedì 6 marzo ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming ...

