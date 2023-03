Serie A: Inter - Lecce 2 - 0 (Di domenica 5 marzo 2023) Inter batte Lecce 2 - 0 (1 - 0) nel posticipo della 25/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I gol: nel primo tempo Mkhitaryan al ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 marzo 2023)batte2 - 0 (1 - 0) nel posticipo della 25/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I gol: nel primo tempo Mkhitaryan al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Zhang con il contagocce: all'Inter solo un terzo del maxi prestito di Oaktree. Da Sport&Business, la rubrica di… - marifcinter : #Gosens: 'Dopo Bologna ci siamo detti 'stiamo zitti e pedalare'. Solo così si può vincere in Serie A. Non volevo us… - Gazzetta_it : Ecco l'area individuata dall'#Inter per il nuovo stadio: le foto - Agenzia_Italia : #InterLecce I nerazzurri tornano subito a vincere dopo l'amara sconfitta di #Bologna - sportface2016 : #InterLecce Inzaghi: 'Ottima reazione dei ragazzi, Lautaro per noi è fondamentale' -