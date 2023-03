Serie A: Enzo Barrenechea, l’ultimo gioiellino argentino della Juventus (Di domenica 5 marzo 2023) 2023-03-01 16:55:03 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: En mezzo di un contesto (economico, sportivo e istituzionale) complicato, il Juventus sta trovando opportunità nella sua preda. Dopo Matías Soulé, Nicolò Fagioli, Fabio Miretti, Illing-Junior, Tommaso Barbieri e Dean Huijsen, appare Enzo Barrenechea (Villa María, Argentina, 2001). L’ex Newell’s Old Boys, che aveva già esordito in Champions League contro il PSG di Messi, Ha esordito da titolare quest’ultima giornata in un match di massima richiesta: il Derby della Mole contro il Torino. Barrenechea è un altro di quegli “Europibes”. Ragazzi che arrivano prestissimo in Europa e si formano nelle accademie del Vecchio Continente. A soli 18 anni, ha ... Leggi su justcalcio (Di domenica 5 marzo 2023) 2023-03-01 16:55:03 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: En mezzo di un contesto (economico, sportivo e istituzionale) complicato, ilsta trovando opportunità nella sua preda. Dopo Matías Soulé, Nicolò Fagioli, Fabio Miretti, Illing-Junior, Tommaso Barbieri e Dean Huijsen, appare(Villa María, Argentina, 2001). L’ex Newell’s Old Boys, che aveva già esordito in Champions League contro il PSG di Messi, Ha esordito da titolare quest’ultima giornata in un match di massima richiesta: il DerbyMole contro il Torino.è un altro di quegli “Europibes”. Ragazzi che arrivano prestissimo in Europa e si formano nelle accademie del Vecchio Continente. A soli 18 anni, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... favata_enzo : @Agenzia_Ansa Sicuramente si poteva fare qualcosa prima, la Meloni davvero pensa di farci bere che nessuno abbia de… - Enzo_ssj : Ho sentito un giovane genZ dire, a proposito di una serie tv che va avanti a oltranza: “Lo stanno facendo solo per… - AntoFlagi : @thomas_novello9 @My7th2 Perdonami che c è da discutere con te che paragoni Enzo a Casemiro per 68 minuti di serie a? ?? - SandroGrillette : @RaffaeleDauri15 @CucchiRiccardo Vabbè, Enzo Biagi si sa che era un tifoso sfegatato della Juve come te d'altronde.… - Laudantes : I calciatori della alta Serie C non sono quasi mai uno scontro alla pari con i ragazzi della nostra cantera. Non c… -