Serie A: Chiusura del Real alle 21, LIVE Barcellona-Valencia 0-0. Valladolid aggancia l'Espanyol | Ultimi aggiornamenti dall'Estero. (Di domenica 5 marzo 2023) La Liga non smette di emozionare! La 24ª giornata si apre con il match del Valladolid, che si batte contro l'Espanyol in cerca di punti salvezza. E l'obiettivo viene raggiunto con successo, grazie alla vittoria per 2-1. Come messaggero della vittoria, il Valladolid raggiunge gli avversari in classifica a 27 punti, dimostrando grande determinazione e voglia di lottare fino alla fine. Ma il palcoscenico calcistico non si ferma qui. E' il turno del Barcellona che scende in campo alle 16:15, pronto ad affrontare il Valencia in un match avvincente. La formazione ospite è decisa ad espugnare il Camp Nou per salire in classifica e scrollarsi di dosso quella preoccupante penultima posizione. Attenti perché il Barcellona è sempre una garanzia, con la sua squadra di fuoriclasse ...

