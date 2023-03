Serie A, c’è Inter-Lecce: le formazioni ufficiali (Di domenica 5 marzo 2023) Le formazioni ufficiali di Inter-Lecce Tutto pronto allo stadio Giuseppe Meazza di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter e Lecce nel match valido e per la venticinquesima giornata della Serie A 22/23. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Marco Baroni, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Lecce, eccole: Inter (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic, 90 Lukaku. Allenatore: Simone ... Leggi su intermagazine (Di domenica 5 marzo 2023) LediTutto pronto allo stadio Giuseppe Meazza di Milano dove tra poco scenderanno in camponel match valido e per la venticinquesima giornata dellaA 22/23. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Marco Baroni, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic, 90 Lukaku. Allenatore: Simone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Resta anche senza le coppe e a patto (si legge nel finale) di ridursi un po’ lo stipendio. E sì, è vero, c’è quel r… - romeoagresti : Le prove in casa #JuveNextGen pre finale d’andata di Coppa Italia di Serie C contro il Vicenza ?? Verso la convoc… - MaxNerozzi : Dybala vuol citare la Juventus per il mancato rinnovo: «Aspetto ancora 3 milioni». E domenica c’è la sfida - psb_original : Il Frosinone annienta il Venezia: allo Stirpe non c'è storia, la capolista vince 3-0 #SerieB - CronacheMc : SERIE C - I giallorossi ko nei minuti di recupero nello scontro diretto. Al vantaggio di Cori risponde il capitano,… -

Chiara Ferragni: 'Sono l'unica che si è innamorata di lui', e confessa di non riuscire a staccarsi dalla tv ... nuovo attacco per l'assenza in tribunale: 'Fai il tuo dovere, c'è gente che aspetta giustizia' La storia Instagram di Chiara Ferragni Anche Chiara Ferragni è una fan di ' Mare Fuori ', la serie tv ... Inchiesta covid, Bassetti: "Scelte sempre in buona fede" ...sul fatto che andava fatta e che andava fatta anche prima'' ma ''siamo sicuri che la discussione su questo argomento debba essere fatta dalla procura e mettendo sul banco degli imputati una serie di ... Stranger Things, il prequel va in scena a teatro a Londra a fine anno Gli amanti dello show, disperati per il fatto che devono dire addio alla loro serie del cuore dopo la quinta e ultima stagione in arrivo, potranno quindi attaccarsi a una nuova speranza: vedere la ... ... nuovo attacco per l'assenza in tribunale: 'Fai il tuo dovere, c'è gente che aspetta giustizia' La storia Instagram di Chiara Ferragni Anche Chiara Ferragni è una fan di ' Mare Fuori ', latv ......sul fatto che andava fatta e che andava fatta anche prima'' ma ''siamo sicuri che la discussione su questo argomento debba essere fatta dalla procura e mettendo sul banco degli imputati unadi ...Gli amanti dello show, disperati per il fatto che devono dire addio alla lorodel cuore dopo la quinta e ultima stagione in arrivo, potranno quindi attaccarsi a una nuova speranza: vedere la ... A C'è posta per te Maria De Filippi ospita Tiziano Ferro e il cast di Mare Fuori La Gazzetta dello Sport