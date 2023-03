Serie A | adesso litigano Casini e De Siervo | un’intervista sulla penalizzazione della Juve scatena l’ultima faida intestina del calcio

(Di domenica 5 marzo 2023) Presidente e amministratore delegato che invece di collaborarea colpi di carte bollate. Nessuna azienda potrebbe funzionare così, e infatti laA non se la passa benissimo: in Legasono arrivati al punto che il presidente Lorenzominaccia provvedimenti contro l’ad Luigi De, proprio mentre questo si sta occupando del bando dei diritti tv più delicato dell’ultimo decennio, da cui dipende la sopravvivenza dell’intero carrozzone. L’ennesima, che rischia di trasformarsi nel solito autogol. I motivi sono sempre gli stessi: guerre di potere, invidie personali, uno statuto pasticciato – quello scritto durante il commissariamento di Malagò, che ha raddoppiato le cariche lasciando però comunque tutto il potere in mano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Serie A, adesso litigano Casini e De Siervo: un’intervista sulla penalizzazione della Juve scatena l’ultima faida i… - ppazzosgravatoo : @Luigi14438676 @GiorgioGigante “troppo per voi” ma se fino all’arrivo di maradona stavate in serie c, dovete ringra… - roberto17860280 : @ClaudioZuliani Allegriiiiiiii ....cambia spacciatore che l'ultimo ti ha dato roba avariata e adesso straparli.....… - menelpallone : Altro allungo del Catanzaro: adesso +14 sul Crotone. Zeman debutta con un pari - haizverse : non è che adesso hai detto questa cosa e la serie fa meno cacare -

... la nuova generazione, infatti, beneficia di unadi upgrade dei sistemi di assistenza alla guida, come la telecamera frontale checopre un campo visivo più ampio e più profondo con uno ...In casa biancorossa c'è la convinzione che per unadi motivi la miglior Cuneo possibile non si sia ancora vista:, a quasi un mese dall'arrivo in panchina di Bellano, capitan Signorile e ...Le probabili formazioni Evidenza [ 05/03/2023 ]D/H in campo per la giornata 26: caccia alla ..., però, la posta in palio è molto più alta e gli equilibri sono cambiati: non si può più ...

Serie A, adesso litigano Casini e De Siervo: un’intervista sulla penalizzazione della Juve scatena… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...A Firenze alcuni singoli sono parsi particolarmente spenti, ma in realtà è stata tutta la squadra a giocare senza intensità e cattiveria. E gli attaccanti di scorta non lasciano il segno ...