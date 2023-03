Semplici: «Ora penso all’Inter! Partite tutte da giocare, si parte 0-0» (Di domenica 5 marzo 2023) Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Spezia-Verona. L’allenatore si proietta alla prossima sfida contro l’Inter, in programma venerdì alle 20:45 FUTURO – Queste le parole di Semplici: «Non sto a concentrarmi sul calendario, ragiono partita dopo partita, ora penso solo all’Inter, alla partita che ci aspetta, le Partite sono tutte da giocare e si parte sempre da 0-0, in questo momento il nostro futuro dipende solo da noi e quindi è giusto non stare a concentrarci sui risultati delle altre squadre». Fonte: acspezia.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) Leonardoha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Spezia-Verona. L’allenatore si proietta alla prossima sfida contro l’Inter, in programma venerdì alle 20:45 FUTURO – Queste le parole di: «Non sto a concentrarmi sul calendario, ragiono partita dopo partita, orasolo all’Inter, alla partita che ci aspetta, lesonodae sisempre da 0-0, in questo momento il nostro futuro dipende solo da noi e quindi è giusto non stare a concentrarci sui risultati delle altre squadre». Fonte: acspezia.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...

