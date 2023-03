Selfie con il morto (Di domenica 5 marzo 2023) IL Selfie DELLA DISCORDIA Nella settimana scorsa i nostri social sono stati invasi dal Selfie di Maria De Filippi nella camera ardente dove era esposta la salma di Maurizio Costanzo. L’opinione pubblica come sempre, si è divisa in due: poteva rifiutare/non poteva rifiutare. Io stessa mi sono ritrovata a discutere con alcuni utenti che la pensavano diversamente da me, riporto alcuni commenti lasciati sotto il mio post: “la signora poteva dire no”, “colpa dei programmi trash che conduce”, “evidentemente non gliene fregava niente del marito”. Nessuno ha menzionato chi quel Selfie l’ha chiesto. Pare che a noi tutti piaccia un po’ “giudicare” i comportamenti altrui, dando la responsabilità alla pallottola e non a chi ha premuto il grilletto. In questo articolo non farò un’arringa in difesa di un personaggio televisivo, il mio intento è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023) ILDELLA DISCORDIA Nella settimana scorsa i nostri social sono stati invasi daldi Maria De Filippi nella camera ardente dove era esposta la salma di Maurizio Costanzo. L’opinione pubblica come sempre, si è divisa in due: poteva rifiutare/non poteva rifiutare. Io stessa mi sono ritrovata a discutere con alcuni utenti che la pensavano diversamente da me, riporto alcuni commenti lasciati sotto il mio post: “la signora poteva dire no”, “colpa dei programmi trash che conduce”, “evidentemente non gliene fregava niente del marito”. Nessuno ha menzionato chi quell’ha chiesto. Pare che a noi tutti piaccia un po’ “giudicare” i comportamenti altrui, dando la responsabilità alla pallottola e non a chi ha premuto il grilletto. In questo articolo non farò un’arringa in difesa di un personaggio televisivo, il mio intento è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Noooo non stanno strumentalizzando la strage di #Crotone; stanno solo mettendo il simbolo del loro partito sulla fo… - MarioManca : Ma secondo voi una vedova che magari non è presente a sé stessa dovrebbe avere la prontezza di mandare a quel paese… - michele_geraci : Come da me auspicato, io che spero nella pace, finalmente qualcuno va a #Mosca a parlare con #Putin. E' li e a Wash… - onafetss_ : Bel coglione ritardato, ma non è certo una novità per il personaggio. Chissà se ha già pubblicato il mezzo selfie c… - PomponiGiovanna : RT @taffoofficial: ??Comunichiamo alla scortese clientela che il servizio selfie con la vedova non è disponibile. -