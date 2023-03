Sean Kanan: “Io vittima di bullismo perché in sovrappeso” (Di domenica 5 marzo 2023) Sean Kanan sovrappeso - L'attore statunitense ha raccontato di quando da piccolo lo prendevano in giro per il suo peso e per gli occhiali. TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023)- L'attore statunitense ha raccontato di quando da piccolo lo prendevano in giro per il suo peso e per gli occhiali. TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 24Trends_Italia : 14. Appunti di un venditore di donne film - 20mille+ 15. Anticipazioni Amici - 20mille+ 16. Olimpia Milano - 20mill… - davidgregg : RT @fanpage: #SeanKanan è stato ospite per la prima volta di #Verissimo. L'attore americano, interprete del personaggio di Deacon Sharpe ne… - unaCrawleyacaso : AHHHHH RAGA È RISUCCESSO MI HA RITWITTATA SEAN KANAN ????? #twittamibeautiful - novasocialnews : Sean Kanan: 'Sono stato vittima di bullismo perché in sovrappeso' - Balu875651831 : RT @fanpage: #SeanKanan è stato ospite per la prima volta di #Verissimo. L'attore americano, interprete del personaggio di Deacon Sharpe ne… -