"Se lo fai ti sputo". La storia tra madre e figlio finisce malissimo. Studio sconvolto (Di domenica 5 marzo 2023) Tre anni di silenzio e un rapporto madre-figlio da ricostruire. A “C'è posta per te”, il people show di Canale 5, la storia di Alessio, Roberta e David lascia tutti senza parole. Alessio, convinto di aver subito torti da parte della madre, la umilia pesantemente “Sei morta. Se mi cerchi ti sputo”. Poi si abbandona a insulti razzisti contro il compagno di colore di lei. Il web insorge e lo condanna senza mezzi termini: “Sei una bestia”. Lei, piangendo, prova a farlo ragionare: “Ti ho messo al mondo io”. Tra i due finisce malissimo e la reazione di Maria De Filippi è esilarante. “Questa è la storia di una mamma. Roberta mi ha detto ‘voglio venire per mio figlio che non mi vuole né vedere né sentire perché vivo con un uomo più giovane di ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) Tre anni di silenzio e un rapportoda ricostruire. A “C'è posta per te”, il people show di Canale 5, ladi Alessio, Roberta e David lascia tutti senza parole. Alessio, convinto di aver subito torti da parte della, la umilia pesantemente “Sei morta. Se mi cerchi ti”. Poi si abbandona a insulti razzisti contro il compagno di colore di lei. Il web insorge e lo condanna senza mezzi termini: “Sei una bestia”. Lei, piangendo, prova a farlo ragionare: “Ti ho messo al mondo io”. Tra i duee la reazione di Maria De Filippi è esilarante. “Questa è ladi una mamma. Roberta mi ha detto ‘voglio venire per mioche non mi vuole né vedere né sentire perché vivo con un uomo più giovane di ...

