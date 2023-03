Se la rata del mutuo continua ad aumentare: ecco come correre ai ripari (Di domenica 5 marzo 2023) La rata del mutuo a tasso variabile è cresciuta, in media, di 200 euro. Il peggio è passato, ma è inutile farsi illusioni: non tornare più alle cifre pre-crisi. Per ridurre l'importo si può, tuttavia, negoziare con la banca Leggi su vanityfair (Di domenica 5 marzo 2023) Ladela tasso variabile è cresciuta, in media, di 200 euro. Il peggio è passato, ma è inutile farsi illusioni: non tornare più alle cifre pre-crisi. Per ridurre l'importo si può, tuttavia, negoziare con la banca

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dominacorvere : RT @WillHerondaleJM: quando dite che l'università è quasi gratuita vi prenderei a sprangate sui denti, dobbiamo parlare dei 156€ fissi dell… - MarySpes : RT @dottorbarbieri: @fdragoni Non è dato sapere come gli intermediari, nonostante le 'rassicurazioni' normative, reagiranno proprio perché… - VinceTheI : RT @VinceTheI: Il fatto che abbiano effettuato prestito soci da soli 10 mln compensando la rata non versata da DB, fa supporre che vogliano… - itszaynieboo : RT @WillHerondaleJM: quando dite che l'università è quasi gratuita vi prenderei a sprangate sui denti, dobbiamo parlare dei 156€ fissi dell… - inomniapparatus : RT @WillHerondaleJM: quando dite che l'università è quasi gratuita vi prenderei a sprangate sui denti, dobbiamo parlare dei 156€ fissi dell… -