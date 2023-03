Se il paradosso fosse una nazionale di calcio | sarebbe sicuramente il Guatemala

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) . Quella chapines, infatti, é la selezione che ha segnato in assoluto il maggior numero di gol nella storia delle qualificazioni mondiali (208) senza mai qualificarsi ad un Mondiale. Una vera e propria maledizione, che si è rinnovata nuovamente in occasione delle eliminatorie verso Qatar 2022, con un ulteriore scherzo del destino: questa volta, infatti, il Guate é stato condannato dalla differenza reti, dopo non aver subito neppure un gol in tutto il percorso. Un evento ai limiti del tragicomico capitato solo ad un’altra selezione nella storia delle qualificazioni ai Mondiali: al Belgio che, nelle qualificazioni verso Germania ’74, per un pelo non mandò a casa l’Arancia Meccanica di Cruijff, poi protagonista assoluta di quell’edizione. Eppure c’è stato un tempo, o meglio un momento preciso, in cui l’incantesimo è sembrato sull’orlo di potersi finalmente rompere. La data che tutti i ...