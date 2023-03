Scuola | Loizzo Lega | ' bene preside Milano | uscire da logica curve'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Do la mia solidarietà alnte Meloni e al ministro Valditara per le bruttissime espressioni di violenza cui sono state vittime e sottolineo la bellezza della lettera deldel liceo milanese". Lo afferma Simona, deputato dellae componente della commissione Cultura della Camera. "Il-aggiunge- ha giustamente esortato i giovani addalladelleche trasforma tutto in odio. La critica politica e il concetto di opposizione sono cose importanti per i giovani purché siano recintate nel rispetto e nella civiltà. Ladeve sentire forte, insieme alla politica, il dovere di educare alla tolleranza, al confronto e alla reciprocità. Mi auguro che il clima si ...