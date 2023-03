Sconfitta per la Gevi Napoli che cede al PalaBarbuto contro Varese per 101-93 (Di domenica 5 marzo 2023) Fonte foto: Napoli Basket L’Openjobmetis Varese si impone sul parquet della Gevi Napoli nel match che inaugura la domenica della 20ª giornata. Come riporta il sito legabasket.itin avvio di partita, Williams e il neo arrivato Wimbush dal post-basso si affiancano agli esterni Young e Michineau, autore della schiacciata del primo allungo sull’10-1. Varese si scuote successivamente grazie alle bombe di Woldetensae e Ross, il quale poi innesca anche Johnson che sigla la tripla del sorpasso sul 12-13. Le squadre continuano a giocare ad altissimo ritmo e punteggio, con Williams e Johnson a replicarsi colpo su colpo con Michineau e Brown, lasciando poi al neoentrato Reyes la tripla del +4 biancorosso. Nel finale del periodo, Young da lontano e ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 5 marzo 2023) Fonte foto:Basket L’Openjobmetissi impone sul parquet dellanel match che inaugura la domenica della 20ª giornata. Come riporta il sito legabasket.itin avvio di partita, Williams e il neo arrivato Wimbush dal post-basso si affiancano agli esterni Young e Michineau, autore della schiacciata del primo allungo sull’10-1.si scuote successivamente grazie alle bombe di Woldetensae e Ross, il quale poi innesca anche Johnson che sigla la tripla del sorpasso sul 12-13. Le squadre continuano a giocare ad altissimo ritmo e punteggio, con Williams e Johnson a replicarsi colpo su colpo con Michineau e Brown, lasciando poi al neoentrato Reyes la tripla del +4 biancorosso. Nel finale del periodo, Young da lontano e ...

