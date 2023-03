Scones scozzesi di patate | caldi | sono spaziali!

Leggi su donnaup

(Di domenica 5 marzo 2023) Quando il languorino si fa sentire, provate a preparare questidi. Si abbinano splendidamente con un accompagnamento salato come salumi, formaggi, verdure grigliate, ma si fanno apprezzare anche con un filo di marmellata e una tazza di tè aromatico. Si tratta di una ricetta versatile, ideale per merenda o per colazione, insomma per stuzzicare un po’ senza appesantirci. Piaceranno anche i piccoli che potranno sbizzarrirsi decidendo di volta in volta nuovi abbinamenti golosi. Potete cuocerli in forno, oppure in padella, vi indicheremo entrambe le modalità di modo che possiate scegliere liberamente la vostra preferita. Gustateliper un’esplosione di gusto! Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!di: ...