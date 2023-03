Sci, Goggia beffata dal meteo: è quarta in superg, vince a sorpresa Ortlieb - Sport - Altri Sport (Di domenica 5 marzo 2023) Sfortuna per Goggia che assapora la vittoria, poi migliorano le condizioni meteo e vincono le austriache attorno al pettorale 30: che ... Leggi su quotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Sfortuna perche assapora la vittoria, poi migliorano le condizionie vincono le austriache attorno al pettorale 30: che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Grandiosa Sofia Goggia, orgoglio italiano! - Ernesto76896081 : RT @FrancoScarsell2: Arriva il primo, meraviglioso verdetto per lo sci italiano a Kvitfjell: in Norvegia,Sofia Goggia vince matematicamente… - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Cdm donne. Ortlieb vince superG Kvitfjell, Goggia quarta - BudhwaOraon3 : RT @sportmediaset: Beffa Goggia in super-G: vittoria in pugno, poi arriva il sole ed è quarta #goggia #sci #super-g - SportRepubblica : Il meteo beffa Sofia Goggia, è quarta nel superG di Kvitfjell -