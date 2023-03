Sci freestyle, Mondiali 2023: Podmilsak e Ledeux trionfano nel big air a Bakuriani (Di domenica 5 marzo 2023) Si sono conclusi a Bakuriani (Georgia) i Campionati Mondiali 2023 di sci freestyle. Per non incappare in nuovi rinvii dettati dalle condizioni meteo avverse l’organizzazione ha deciso di anticipare di un giorno l’ultima gara in programma, quella di big air, dove a imporsi sono stati rispettivamente Troy Podmilsak e Tess Ledeux. In campo maschile Podmilsak ha avuto la meglio risultando l’unico del lotto ad over ottenuto un punteggio al di sopra dei 90 punti in due run su tre, conquistando nello specifico un totale di 187.75 (91.25+96.50) e distanziando di tre punti l’austriaco Lukas Muellaauer, secondo con 184.50 davanti al Campione Olimpico Birk Ruud, il quale si è dovuto accontentare del bronzo con 183.50 dopo essere stato tradito dalla terza run. Prova di alto ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Si sono conclusi a(Georgia) i Campionatidi sci. Per non incappare in nuovi rinvii dettati dalle condizioni meteo avverse l’organizzazione ha deciso di anticipare di un giorno l’ultima gara in programma, quella di big air, dove a imporsi sono stati rispettivamente Troye Tess. In campo maschileha avuto la meglio risultando l’unico del lotto ad over ottenuto un punteggio al di sopra dei 90 punti in due run su tre, conquistando nello specifico un totale di 187.75 (91.25+96.50) e distanziando di tre punti l’austriaco Lukas Muellaauer, secondo con 184.50 davanti al Campione Olimpico Birk Ruud, il quale si è dovuto accontentare del bronzo con 183.50 dopo essere stato tradito dalla terza run. Prova di alto ...

