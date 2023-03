Sci freestyle, Coppa del Mondo aerials 2023: Kotovskyi e Scott vincono ad Engadin (Di domenica 5 marzo 2023) Si fa sempre più avvincente in campo maschile la Coppa del Mondo 2023 di sci freestyle, specialità aerials, giunta alla sua penultima tappa, quella di Engadin (Svizzera). Al termine di una gara come sempre combattutissima a vincere è stato l’ucraino Dmytro Kotvoskyi che, con il successo odierno, si è piazzato in testa alla classifica generale con soli due punti di vantaggio rispetto a Noe Roth, oggi secondo. L’ucraino ha preso il largo confezionando nella Finalissima un Back Full-Triple Full-Full valutato complessivamente 136.71, totale maturato grazie a un punteggio di 5.7 nella fase aerea, di 12.8 in quella di forma e di 7.8 nel landing. Proprio la forma è stato uno degli aspetti che ha concesso a Kotovskyi di arginare la rincorsa del detentore del titolo iridato ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Si fa sempre più avvincente in campo maschile ladeldi sci, specialità, giunta alla sua penultima tappa, quella di(Svizzera). Al termine di una gara come sempre combattutissima a vincere è stato l’ucraino Dmytro Kotvoskyi che, con il successo odierno, si è piazzato in testa alla classifica generale con soli due punti di vantaggio rispetto a Noe Roth, oggi secondo. L’ucraino ha preso il largo confezionando nella Finalissima un Back Full-Triple Full-Full valutato complessivamente 136.71, totale maturato grazie a un punteggio di 5.7 nella fase aerea, di 12.8 in quella di forma e di 7.8 nel landing. Proprio la forma è stato uno degli aspetti che ha concesso adi arginare la rincorsa del detentore del titolo iridato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : Oggi in diretta alla RSI / 1???????? ???????? Freestyle/Snowboard, Mondiali di Bakuriani 10h00 snowboard cross U e D… - arturopresotto : @Eurosport_IT Lo freestyle paga più dello sci di fondo? - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ???????? ???????? Freestyle/Snowboard, Mondiali di Bakuriani 10h00 slopestyle freestyle D e U… - RobertaFazio7 : RT @giomalago: Nuove, travolgenti emozioni #ItaliaTeam! Ai Mondiali storico successo #Freestyle per #Deromedis nello skicross, con bronzo #… - laregione : Scarso innevamento, saltano i Mondiali Juniores di freestyle -