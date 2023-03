Sci di fondo | Mondiali 2023 | incredibile Golberg nella 50 km | Klaebo battuto allo sprint! De Fabiani sfortunatissimo nel finale

Leggi su oasport

(Di domenica 5 marzo 2023) L’e il rimpianto. Sono questi i due termini con i quali è possibile riassumere la 50 km mass start a tecnica classica che chiude idi sci dia Planica, in Slovenia. L’riguarda Paal, che si imponesprint in 2:01’30?2 su Johannes Hoesflot, che rimane dietro di un secondo propriospecialità che ne ha consacrato la grandezza in questi anni. Il rimpianto, chiaramente, è quello di Francesco De, che in una delle migliori gare della sua vita rompe il bastoncino e finisce 11° a 1’46?6, alle spalle anche di Federico Pellegrino (autore di una gran gara a sua volta) di quattro decimi. Come da tradizione, nei primi venti chilometri difficilmente accade qualcosa, e difatti non ...