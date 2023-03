Sci di fondo, Anna Comarella si opera all’anca: stagione finita (Di domenica 5 marzo 2023) Si chiude in anticipo la stagione di sci di fondo di Anna Comarella. L’atleta azzurra, arrivata ieri ventiduesima dopo la 30 chilometri a tecnica classica ai Mondiali e risultando comunque la migliore per il tricolore, ha deciso di sottoporsi ad un’operazione chirurgica che la terrà ai box per un po’. La venticinquenne di Cortina d’Ampezzo ha deciso di andare all’ospedale Gaetano Pini di Milano per poter eseguire un intervento in artroscopia all’anca sinistra. Un problema che l’atleta si porta dietro da un po’ di tempo, tanto da impedirle di allenarsi e competere nella maniera migliore. Anna Comarella, che nel 2017 fu argento ai Mondiali juniores di Park City, ha preso questa decisione assieme alla Federazione e si sottoporrà all’intervento domani, il ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Si chiude in anticipo ladi sci didi. L’atleta azzurra, arrivata ieri ventiduesima dopo la 30 chilometri a tecnica classica ai Mondiali e risultando comunque la migliore per il tricolore, ha deciso di sottoporsi ad un’zione chirurgica che la terrà ai box per un po’. La venticinquenne di Cortina d’Ampezzo ha deciso di andare all’ospedale Gaetano Pini di Milano per poter eseguire un intervento in artroscopiasinistra. Un problema che l’atleta si porta dietro da un po’ di tempo, tanto da impedirle di allenarsi e competere nella maniera migliore., che nel 2017 fu argento ai Mondiali juniores di Park City, ha preso questa decisione assieme alla Federazione e si sottoporrà all’intervento domani, il ...

