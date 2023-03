Sci alpino, super-G maschile Aspen 2023 oggi in tv: programma, orario e streaming (Di domenica 5 marzo 2023) Il programma, gli orari e la diretta tv del super-G maschile di Aspen 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Ultima gara in programma nella seconda trasferta americana dopo la discesa libera di ieri vinta da Kilde. Appuntamento questa sera, domenica 5 marzo, a partire dalle ore 18. IL CALENDARIO COMPLETO START LIST SEGUI LA DIRETTA Diretta tv – Le gare saranno visibili su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Il, gli orari e la diretta tv del-Gdi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Ultima gara innella seconda trasferta americana dopo la discesa libera di ieri vinta da Kilde. Appuntamento questa sera, domenica 5 marzo, a partire dalle ore 18. IL CALENDARIO COMPLETO START LIST SEGUI LA DIRETTA Diretta tv – Le gare saranno visibili su Eurosport o in alternativa insu Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GDF : Coppa del Mondo di #sci alpino a Kvitfjell (Norvegia). Sofia Goggia conquista la sua quarta Coppa del Mondo di spec… - infoitsport : Calendario sci alpino oggi: orari 5 marzo, programma, tv, streaming, startlist Kvitfjell e Aspen - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2023 in DIRETTA: gara quasi decisiva per la Coppa di specialità - infoitsport : Sci alpino femminile, oggi superG Kvitfjell: dove vederlo in tv e in streaming - infoitsport : diretta Sci Alpino, Pallavolo, Atletica e altro -