Sci alpino | Super g Aspen e coppa specialità a Odermatt | 19Casse

Lo svizzero allunga anche nella classifica generale di Coppa del Mondo ASPEN (USA) - Marco Odermatt vince il supergigante di Aspen, mette in bacheca la coppa di specialità e allunga su Aleksander ...Tutto secondo pronostico. Marco Odermatt ha vinto il superG di Aspen, davanti ad Andreas Sander e Aleksander Aamodt Kilde rispettivamente per 5 e 34 centesimi, aggiudicandosi anche la coppa di ...Il video con gli highlights del super - G maschile di Aspen 2023 , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Marco Odermatt vince la gara e conquista la Coppa di specialità. Lo svizzero, con il tempo di 1:06.80, è riuscito ad avere la meglio per soli cinque centesimi sul tedesco Andreas Sander. ...

Marco Odermatt conquista la sua prima Coppa del Mondo di superG della carriera. Il campione svizzero trionfa ad Aspen e centra la quinta vittoria della stagione nella specialità. Una gara quasi sprint ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.41: L’appuntamento è per il prossimo week end con il doppio gigante di Kranjska Gora. Grazie per averci seguito, buona serata! 19.40. Questa la classifica ...