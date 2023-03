Sci alpino, Sofia Goggia: “Avanti fino ai Mondiali 2027”. E la richiesta ad Amadeus… (Di domenica 5 marzo 2023) Sofia Goggia oggi ha conquistato la Coppa del Mondo di specialità in discesa: a Kvitfjell l’azzurra si è resa irraggiungibile per tutte le avversarie ed ha chiuso i conti prima delle Finali. La bergamasca ha parlato al Corriere della Sera della stagione 2022-2023 e del futuro fino al 2027 tra Olimpiadi e Mondiali. Sulla stagione che sta volgendo al termine Goggia dichiara: “Non sono così soddisfatta della mia performance di oggi perché già sopra ho sbagliato, forse per il vento, poi però sono seconda, la Coppa è arrivata e l’obiettivo è raggiunto. È un bel riconoscimento, ho dominato e manca ancora una discesa“. Per la stagione 2023-2024 novità in vista: “L’anno prossimo punto a fare tre specialità, anche in super-G non ho raccolto nulla, se non due buoni quinti posti. Non posso vivere ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023)oggi ha conquistato la Coppa del Mondo di specialità in discesa: a Kvitfjell l’azzurra si è resa irraggiungibile per tutte le avversarie ed ha chiuso i conti prima delle Finali. La bergamasca ha parlato al Corriere della Sera della stagione 2022-2023 e del futuroaltra Olimpiadi e. Sulla stagione che sta volgendo al terminedichiara: “Non sono così soddisfatta della mia performance di oggi perché già sopra ho sbagliato, forse per il vento, poi però sono seconda, la Coppa è arrivata e l’obiettivo è raggiunto. È un bel riconoscimento, ho dominato e manca ancora una discesa“. Per la stagione 2023-2024 novità in vista: “L’anno prossimo punto a fare tre specialità, anche in super-G non ho raccolto nulla, se non due buoni quinti posti. Non posso vivere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GDF : Coppa del Mondo di #sci alpino a Kvitfjell (Norvegia). Sofia Goggia conquista la sua quarta Coppa del Mondo di spec… - lavocedelne : RT @fedvvfvoltn: La gara di #fondo a Passo Campo Carlo Magno e quella di #snowboard presso l’Ursus snowpark a Madonna di Campiglio hanno ca… - lavocedelne : RT @fedvvfvoltn: Buone prestazioni atletiche ed entusiasmo hanno caratterizzato ieri la prima giornata di gare dei campionati italiani di s… - infoitsport : Sci alpino, startlist superG Kvitfjell 2023: programma 5 marzo, orari, tv, streaming, pettorali delle italiane - AnnaCamo1 : RT @Gazzetta_it: Cannibale #Goggia: 'Dominare in discesa non mi basta, voglio farlo anche in superG' -