Sci alpino maschile oggi SuperG Aspen | dove vederlo in tv e in streaming

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RisparmioG : Coppa del Mondo 2023 di sci alpino femminile a Kvitfjell, podio tutto austriaco nel superG - luciaguglielmi : Coppa del Mondo 2023 di sci alpino femminile a Kvitfjell, podio tutto austriaco nel superG - AngoloNews2018 : Coppa del Mondo 2023 di sci alpino femminile a Kvitfjell, podio tutto austriaco nel superG - filadelfo72 : Coppa del Mondo 2023 di sci alpino femminile a Kvitfjell, podio tutto austriaco nel superG - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Cdm donne. Ortlieb vince superG Kvitfjell, Goggia quarta -

Dopo 14 mesi Sofia Goggia si ritrova anche in superG, ma l'appuntamento con il successo (o almeno il podio) è rinviato, anche causa meteo. A Kvitfjell, pista inedita per questa generazione di ...Gli highlights del Super - G di domenica da Kvitfjell , tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile 2022/2023 di. In una gara fortemente condizionata dalle condizioni metereologiche c'è un podio tutto austriaco composto da Ortlieb, Venier e Gritsch. Quarta posizione per Sofia Goggia, che avrebbe ...... Curtoni mantiene pettorale rosso di leader di specialità KVITFJELL (NORVEGIA) - Podio tutto austriaco nel superG di Kvitfjell, valido per la Coppa del Mondo difemminile. A vincere, con ...

Sci alpino - Sofia Goggia: “Avanti fino ai Mondiali 2027”. E fa una richiesta ad Amadeus… Eurosport IT

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI ASPEN DALLE 18.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12:14 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Kvitfjell. Grazie ...La gara più pazza dell’anno ha visto oggi consumarsi un’improbabile tripletta austriaca nel superG di Kvitfjell. Le condizioni meteo hanno favorito le atlete partite con pettorale alto, relegando molt ...