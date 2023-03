Sci alpino, Marco Odermatt trionfa ad Aspen e fa sua la coppa di superG. Azzurri lontani dalla Top-10 (Di domenica 5 marzo 2023) Marco Odermatt conquista la sua prima coppa del Mondo di superG della carriera. Il campione svizzero trionfa ad Aspen e centra la quinta vittoria della stagione nella specialità. Una gara quasi sprint, visto che Odermatt si è imposto con il tempo di 1’06”80, mettendo in ghiaccio così la sua prima posizione nella classifica mondiale. Primo podio della carriera in coppa del Mondo per il tedesco Andreas Sander, che sfiora la vittoria, chiudendo a soli cinque centesimi dalla vetta. Al terzo posto si è invece classificato Aleksander Aamodt Kilde, vincitore ieri in discesa, che ha accusato un ritardo di 34 centesimi da Odermatt. Quarto l’austriaco Stefan Babinsky (+0.47), che ha preceduto lo svizzero Loic Meillard (+0.51) e ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023)conquista la sua primadel Mondo didella carriera. Il campione svizzeroade centra la quinta vittoria della stagione nella specialità. Una gara quasi sprint, visto chesi è imposto con il tempo di 1’06”80, mettendo in ghiaccio così la sua prima posizione nella classifica mondiale. Primo podio della carriera indel Mondo per il tedesco Andreas Sander, che sfiora la vittoria, chiudendo a soli cinque centesimivetta. Al terzo posto si è invece classificato Aleksander Aamodt Kilde, vincitore ieri in discesa, che ha accusato un ritardo di 34 centesimi da. Quarto l’austriaco Stefan Babinsky (+0.47), che ha preceduto lo svizzero Loic Meillard (+0.51) e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : ?? Lanciatissimo verso la conquista della generale, Marco Odermatt può sin d'ora festeggiare la coppa di super G, gu… - FalcionelliFede : RT @SM_Difesa: Passo Presolana (BG) Coppa Italia Sci Alpino Secondo posto per gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa #GSPD… - st__hennermamn : RT @SM_Difesa: Passo Presolana (BG) Coppa Italia Sci Alpino Secondo posto per gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa #GSPD… - ItalianNavy : RT @SM_Difesa: Passo Presolana (BG) Coppa Italia Sci Alpino Secondo posto per gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa #GSPD… - SM_Difesa : Passo Presolana (BG) Coppa Italia Sci Alpino Secondo posto per gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Dif… -