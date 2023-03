Sci alpino, Federica Brignone: “Ho sbagliato, sono arrabbiatissima” (Di domenica 5 marzo 2023) Il super-G di Kvitfjell ha regalato la gara più pazza della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023. Ad uscirne vincitrice è stata la squadra austriaca che ha monopolizzato il podio, completando un’improbabile tripletta. Federica Brignone, scesa in uno dei momenti peggiori per le condizioni climatiche, ha chiuso solo 21ma. La valdostana era furiosa al traguardo, come si evince dalle parole rilasciate ai microfoni della RAI: “Io sono arrabbiatissima perché ho sbagliato. Tutto il nostro gruppo è stato condizionato dal vento e dalla neve. Però facciamo uno sport outdoor che dipende anche da queste cose”. Tutte le migliori sono state relegate a posizioni di rincalzo, ammortizzando la perdita di punti di Brignone che, nonostante un distacco di ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Il super-G di Kvitfjell ha regalato la gara più pazza della stagione di Coppa del Mondo di sci2022-2023. Ad uscirne vincitrice è stata la squadra austriaca che ha monopolizzato il podio, completando un’improbabile tripletta., scesa in uno dei momenti peggiori per le condizioni climatiche, ha chiuso solo 21ma. La valdostana era furiosa al traguardo, come si evince dalle parole rilasciate ai microfoni della RAI: “Ioperché ho. Tutto il nostro gruppo è stato condizionato dal vento e dalla neve. Però facciamo uno sport outdoor che dipende anche da queste cose”. Tutte le miglioristate relegate a posizioni di rincalzo, ammortizzando la perdita di punti diche, nonostante un distacco di ...

