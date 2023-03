Sci alpino | Elena Curtoni | “Davanti alle mie avversarie dirette | speravo di guadagnare punti”

Leggi su oasport

(Di domenica 5 marzo 2023) A Kvitfjell è andata in scena oggi la gara più pazza della stagione. Nina Ortlieb ha preceduto le connazionali austriache Stephanie Venier e Franziska Gristch sul podio di un superG condizionato pesantemente dcondizioni meteo che hanno nettamente favorito le atlete partite con pettorale alto.non è partita nel momento migliore ed ha chiuso la gara in 12a piazza, riuscendo comunque in qualche modo aqualchecino nella classifica di specialità, di cui rimane leader quando manca una sola gara al termine della stagione. Queste le impressioni dell’azzurra ai microfoni della RAI: “Oggi è stata una gara ‘un po’ così’, per non dire altro. Le condizioni meteo hanno cambiato tutto ed è come se noi che siamo partite presto non l’avessimo proprio fatta la gara”. “Si riparte ...