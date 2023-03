Sci alpino, Coppa del mondo maschile 2022/2023: classifica aggiornata dopo discesa Aspen (Di domenica 5 marzo 2023) La classifica generale della Coppa del mondo maschile 2022/2023 aggiornata dopo la discesa di Aspen. Aleksander Aamodt Kilde domina la gara e conquista la Coppa di specialità battendo Kriechmayr, oggi quarto. Punti per Florian Schieder e Dominik Paris, entrambi settimi. Di seguito la classifica aggiornata. classifica GENERALE 1. Marco Odermatt (Sui) 1626 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1240 3. Henrik Kristoffersen (Aut) 874 4. Vincent Kriechmayr (Aut) 853 5. Loic Meillard (Sui) 771 6. Lucas Braathen (Nor) 747 7. Marco Schwarz (Aut) 634 8. Alexis Pinturault (Fra) 617 9. Manuel Feller (Aut) 494 10. James Crawford (Can) 442 GLI ITALIANI 14. Mattia Casse ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Lagenerale delladelladi. Aleksander Aamodt Kilde domina la gara e conquista ladi specialità battendo Kriechmayr, oggi quarto. Punti per Florian Schieder e Dominik Paris, entrambi settimi. Di seguito laGENERALE 1. Marco Odermatt (Sui) 1626 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1240 3. Henrik Kristoffersen (Aut) 874 4. Vincent Kriechmayr (Aut) 853 5. Loic Meillard (Sui) 771 6. Lucas Braathen (Nor) 747 7. Marco Schwarz (Aut) 634 8. Alexis Pinturault (Fra) 617 9. Manuel Feller (Aut) 494 10. James Crawford (Can) 442 GLI ITALIANI 14. Mattia Casse ...

