Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2022 2023 | la classifica generale aggiornata dopo Super-G domenica Kvitfjell

(Di domenica 5 marzo 2023) Ladideldi sciil-G didi. Lara Gut-Behramia quota 1000, ma è distante più di 800 punti dalla formidabiel Shiffrin. Il quarto posto odierno di Sofia Goggia le permette diare Mowinckel e tornare nella top-5. Di seguito la. LAMikaela Shiffrin (USA) 1828 Lara Gut-Behrami (SUI) 1007 Petra Vlhova (SVK) 975 Federica Brignone (ITA) 859 Sofia Goggia (ITA) 800 Rebecca Mowinckel (NOR) 772 Wendy Holdener (SUI) 695 Marta ...

ChrisBrey1 : RT @Gazzetta_it: Gara pazza a Kvitfjell, l'Austria rovina la festa a #Goggia #Sci - Eurosport_IT : Succede di tutto nel secondo Super-G sulla 'Olympiabakken' ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Kvitfjell | #Goggia - Gazzetta_it : Gara pazza a Kvitfjell, l'Austria rovina la festa a #Goggia #Sci - antonio_bonini : @Eurosport_IT Lo sci alpino è uno sport outdoor. Ci sta. Brava lo stesso Sofy. Ci saranno altre occasioni. - RSIsport : ?? Lara Gut-Behrami perde punti in ottica coppetta di specialità nel secondo pazzo super G di Kvitfjell vinto da Nin…

La gara più pazza della stagione è andata in scena a Kvitfjell , dove a vincere il secondo Super - G di questo fine settimana è a sorpresa l'austriaca Nina Ortlieb . Podio tutto austriaco, composto ...Colta da un attacco di panico con gliai piedi e a metà discesa, la ex velina ha dovuto chiamare il soccorsoche con una motoslitta l'ha riportata in sicurezza. L'ex calciatore l'ha ...... Angelica Tartaro, della 3B del Liceo Economico Sociale, e Giulia Brusa, della classe 2A del Liceo Scientifico hanno disputato all'Alpe di Mera di Scopello (VC), le fasi regionali didei ...

SCOPELLO- 05-03-2023-- Lo scorso febbraio le studentesse del Liceo “Giorgio Spezia” di Domodossola Marta Bianchin, della 1 sezione A del Liceo Linguistico, Angelica Tartaro, della 3B del Liceo Economi ...SCI ALPINO - Terzo giorno di gare in Norvegia, dove va in scena il secondo Super G dopo quello di venerdì vinto da Cornelia Hütter su Elena Curtoni. Segui in DI ...