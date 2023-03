Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2022 2023 | la classifica generale aggiornata

(Di domenica 5 marzo 2023) Ladideldi scigara dopo gara. Mikaela Shriffin difende il titolo conquistato lo scorso anno davanti a Petra Vlhova e alla nostra Federica Brignone. Quest’ultima, insieme alle sue compagne di nazionale Sofia Goggia e Marta Bassino provano a riconquistare tutte un posto tra le prime dieci come successo nella passata annata. Ecco, di seguito, laevento dopo evento. LAMikaela Shiffrin (USA) 1828 Lara Gut-Behrami (SUI) 1007 Petra Vlhova (SVK) 975 Federica Brignone (ITA) 859 Sofia Goggia (ITA) 800 Rebecca Mowinckel (NOR) 772 Wendy Holdener (SUI) 695 Marta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PucciPedia : Raga è uno sport all'aperto lo sci alpino e come tutti gli sport outdoor il meteo fa parte del gioco. Inutile che scrivete stronzate. - sportface2016 : #SciAlpino | Podio austriaco in un pazzo #SuperG a #Kvitfjell, beffa per Sofia #Goggia - digitalsat_it : #Domenica #RaiSport (#RaiSportWeb e #RaiPlay), #5Marzo 2023 | diretta #SciAlpino, #Pallavolo, #Atletica e altro… - infoitsport : Sci alpino - Sofia Goggia: “Avanti fino ai Mondiali 2027”. E fa una richiesta ad Amadeus… - UbertoGandolfi : RT @News24Piemonte: Allieve del Liceo Spezia alle nazionali di sci alpino dei Campionati studenteschi -

Colta da un attacco di panico con gliai piedi e a metà discesa, la ex velina ha dovuto chiamare il soccorsoche con una motoslitta l'ha riportata in sicurezza. L'ex calciatore l'ha ...... Angelica Tartaro, della 3B del Liceo Economico Sociale, e Giulia Brusa, della classe 2A del Liceo Scientifico hanno disputato all'Alpe di Mera di Scopello (VC), le fasi regionali didei ...Oggi tocca al super SuperG di Kvitfjell, e si chiude così la parentesi norvegese della Coppa del Mondo difemminile 2022/2023. Nevica e la visibilità non è al top, ma questo non costituisce un problema per questo tipo di gara. Ieri questa pista ha portato la coppa di specialità, discesa libera, ...

SCOPELLO- 05-03-2023-- Lo scorso febbraio le studentesse del Liceo “Giorgio Spezia” di Domodossola Marta Bianchin, della 1 sezione A del Liceo Linguistico, Angelica Tartaro, della 3B del Liceo Economi ...SCI ALPINO - Terzo giorno di gare in Norvegia, dove va in scena il secondo Super G dopo quello di venerdì vinto da Cornelia Hütter su Elena Curtoni. Segui in DI ...