(Di domenica 5 marzo 2023) Si chiudono con un altro acuto, un’altra medaglia, idi sci2023 per la squadra italiana. A Boí Taüll, in Spagna, Giuliae Nicolò Ernestosono riusciti a strappare una medaglia d’preziosissimaRelay,cheinserita nel programma olimpico a Milano Cortina. Primo gradino del podio occupato dalla coppia francese Emily Harrop e Thibault Anselmet che, dopo aver vinto gli Europei lo scorso anno, si confermano i più forti in questo format di. Francia anche in medaglia di bronzo con la coppia formata da Axelle Gachet Mollaret e Robin Galindo.iniziata in salita per la coppia azzurra cheprima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Sci alpinismo, Murada-Canclini argento ai Mondiali nella Mixed Relay! Sarà gara olimpica nel 2026 - - TibetNews11 : Il terzo oro! L'atleta cinese Cidan Yuzhen vince il campionato individuale di #sci di fondo ai Campionati Mondiali… - TibetNews11 : Cedan Yuzhen ha vinto il secondo oro della squadra cinese ai Campionati Mondiali di #Sci Alpinismo - StefanoAllasia : A #PRALI IL #CALORE E L'#UMANITÀ DEGLI #ALPINI Questo pomeriggio a Prali non son voluto mancare all'alzabandiera e… - ChiaraGllx : Queste lezioni di sci alpinismo mi porteranno alla tomba -

Ottima performance per l'Italia nelle gare individuali ai Campionati mondiali diche si sono svolti a Boi Taull, in Spagna. Medaglie per l'Italia Alba De Silvestro, che risiede ad Albosaggia, ha vinto la medaglia d'argento, arrivando a poco più di 3 minuti dalla ...Sul posto è giunta una squadra del Saer stazione Monte Cimone con quattro tecnici che, con l'ausilio did'e un quad cingolato, hanno raggiunto l'infortunata, posizionata su barella e ...Ai Campionati mondiali di, a Boi Taull in Spagna, brilla la valdostana Noemi Junod che conquista una splendida medaglia d'argento negli under 20. Dopo il bronzo nella Vertical di mercoledì 1° marzo, l'atleta del ...

Sci alpinismo, ORO mondiale per Antonioli e Eydallin e bronzo per Magnini e Maguet nella gara a squadre! De Silvestro e Murada d'argento OA Sport

Ottima performance per l'Italia nelle gare individuali ai Campionati mondiali di sci alpinismo che si sono svolti a Boi Taull, in Spagna. Medaglie per l'Italia Alba De Silvestro, che risiede ad Albosa ...Argento e bronzo nell’individuale femminile e pure nella prova maschile. È successo oggi, sabato 4 marzo del 2023, ai Mondiali di sci alpinismo a Boi Taull. Con il secondo e terzo posto, rispettivamen ...