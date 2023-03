Schlein, post sessista del sindaco di destra: le opposizioni chiedono le dimissioni (Di domenica 5 marzo 2023) La destra si indigna a corrente alterna: una virgola contro Giorgia Meloni ed è un profluvio di dichiarazioni. Se poi danno del dromedario alla segretaria del Pd tutti non solo zitti, ma anche a ... Leggi su globalist (Di domenica 5 marzo 2023) Lasi indigna a corrente alterna: una virgola contro Giorgia Meloni ed è un profluvio di dichiarazioni. Se poi danno del dromedario alla segretaria del Pd tutti non solo zitti, ma anche a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Firenze, al via la manifestazione antifascista. Conte e Schlein in piazza con i sindacati - elio_vito : Da quando è segretaria del Pd (ed anche da prima) Schlein è vittima di post sessisti, omofobi, razzisti, offensivi.… - Agenzia_Ansa : Post sessista del sindaco di Grosseto contro Schlein. Posta fotomontaggi in cui la neo segretaria del Pd è accostat… - Mimmo2607 : RT @DavideR46325615: Post sessista del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Lega) contro la neo segreteria del PD Elly Sch… - ZzuCicciu : RT @DavideR46325615: Post sessista del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Lega) contro la neo segreteria del PD Elly Sch… -