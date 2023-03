"Schlein patetica". Nicola Porro black-bloc scatenato: "Chi ha rotto i cog***" | Video (Di domenica 5 marzo 2023) Uno scatenato, irresistibile e incontenibile Nicola Porro. Sui social, infatti, mister Zuppa si scaglia contro il corteo antifascista che si è celebrato a Firenze ieri, sabato 4 marzo. In piazza, fianco a fianco, Elly Schlein e Giuseppe Conte. E così eccolo, Nicola Porro, presentarsi in Video irriconoscibile, nascosto da un felpone nero e da una sciarpa che gli copre bocca e naso. Insomma, eccolo vestito da manifestante, da black-bloc, da anarchico. Fate voi. Ma oltre al look, c'è lo sfogo. Clamoroso. "Manifestazioni antifasciste a Firenze, perché stanno arrivando i fascisti e stanno occupando il Paese. Questa è una bella felpa da black-bloc, va bene? Perché il pericolo di questo paese è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Uno, irresistibile e incontenibile. Sui social, infatti, mister Zuppa si scaglia contro il corteo antifascista che si è celebrato a Firenze ieri, sabato 4 marzo. In piazza, fianco a fianco, Ellye Giuseppe Conte. E così eccolo,, presentarsi inirriconoscibile, nascosto da un felpone nero e da una sciarpa che gli copre bocca e naso. Insomma, eccolo vestito da manifestante, da, da anarchico. Fate voi. Ma oltre al look, c'è lo sfogo. Clamoroso. "Manifestazioni antifasciste a Firenze, perché stanno arrivando i fascisti e stanno occupando il Paese. Questa è una bella felpa da, va bene? Perché il pericolo di questo paese è il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dasimionato : RT @il_latinista: 'La mobilitazione antifascista è una roba patetica'. Cruciani distrugge la Schlein! - rosariopolizzi : RT @sconnesso_: Cruciani: #Schlein fa manifestazione anti fascista su una cosa che NON ESISTE, questo è RIDICOLO ?? Se c'è un pericolo per… - VivienVi66 : RT @sconnesso_: Cruciani: #Schlein fa manifestazione anti fascista su una cosa che NON ESISTE, questo è RIDICOLO ?? Se c'è un pericolo per… - Massimo85426130 : RT @sconnesso_: Cruciani: #Schlein fa manifestazione anti fascista su una cosa che NON ESISTE, questo è RIDICOLO ?? Se c'è un pericolo per… - analoga_mente : @GiancarloDeRisi La schlein è ancora più patetica di come pensavo -