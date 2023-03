(Di domenica 5 marzo 2023) Ellyha vinto. Alcuni - come Fioroni - hanno già annunciato l'uscita dal Pd mentre altri hanno preparato la valigia ma restano in attesa di capire quali saranno le mosse della segretaria che ...

Ma nel frattempo la 'fronda' del Pd o - se vogliamo - i malpancisti hanno già parlato di rischio. La neo segretaria del Partito Democratico sarebbe già alle prese con la fronda interna dei capicorrente dem. Secondo un retroscena di 'Affaritaliani.it', il decisionismo di Schlein fa pari con quello della fronda. Nel Pd esiste anche una corrente che cerca di placare gli animi per tentare di ricucire lo strappo. Elly Schlein è tra due fuochi, comprende perfettamente che non è facile riunire le due anime del Pd.

Schlein, la ‘fronda’ Pd si affida al Guardian: “Con lei corriamo il rischio Corbyn” Globalist.it

Elly Schlein mette tutti d’accordo Non proprio. La neo segretaria del Partito Democratico sarebbe già alle prese con la fronda interna ...Pd, ora sono in molti a volersene andare da un Pd troppo spostato a sinistra. Almeno nelle intenzioni dopo aver ascoltato le prime parole della nuova segretaria. L’esempio dell’ex ministro Beppe Fioro ...