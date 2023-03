Schlein debutta in tv da segretaria Pd e torna all’attacco di Piantedosi: «Ha usato parole inumane. Chiarisca sui fatti gravissimi di Cutro» (Di domenica 5 marzo 2023) A una settimana dalla sua sorprendente elezione nelle primarie a segretaria del Pd, Elly Schlein esordisce in tv nella nuova veste. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Schlein è tornata a parlare della strage dei migranti avvenuta sulle coste calabresi e delle responsabilità della catena dei soccorsi, a salire fino al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. «Noi siamo stati il primo gruppo che ha chiesto un’informativa» al ministro «e lui verrà a riferire sui fatti gravissimi di Crotone. Bisogna stabilire le responsabilità e la linea di comando. Capire chi ha deciso che intervenisse la Gdf che non aveva mezzi adeguati rispetto alla Guardia Costiera che aveva mezzi per intervenire», ha detto la segretaria dem. «Per 7 ore dalla segnalazione di ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) A una settimana dalla sua sorprendente elezione nelle primarie adel Pd, Ellyesordisce in tv nella nuova veste. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa,ta a parlare della strage dei migranti avvenuta sulle coste calabresi e delle responsabilità della catena dei soccorsi, a salire fino al ministro dell’Interno Matteo. «Noi siamo stati il primo gruppo che ha chiesto un’informativa» al ministro «e lui verrà a riferire suidi Crotone. Bisogna stabilire le responsabilità e la linea di comando. Capire chi ha deciso che intervenisse la Gdf che non aveva mezzi adeguati rispetto alla Guardia Costiera che aveva mezzi per intervenire», ha detto ladem. «Per 7 ore dalla segnalazione di ...

