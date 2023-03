Scherma, Coppa del Mondo sciabola: azzurre terze nel torneo a squadre di Atene (Di domenica 5 marzo 2023) Il weekend di Coppa del Mondo di Atene si chiude con un ottimo risultato in chiave Italia, con la squadra delle sciabolatrici in grado di strappare un terzo posto e tornare sul podio dopo il passaggio a vuoto di Tashkent. Il torneo di Martina Criscio, Chiara Mormile, Michela Battiston e Rossella Gregorio è iniziato agli ottavi di finale con la vittoria per 45-37 ai danni della Cina. Quarto di finale durissimo contro la formazione spagnola che si trova subito in vantaggio grazie ad un terzo assalto dominato da Araceli Navarro su Mormile. Per passare il turno sono serviti due ultimi assalti miracolosi da parte di Battiston e Criscio, in grado di ribaltare il 27-35 per le iberiche nel 45-42 finale. In semifinale le italiane si trovano sotto anche con le avversarie francesi ma stavolta non riesce la ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Il weekend dideldisi chiude con un ottimo risultato in chiave Italia, con la squadra delletrici in grado di strappare un terzo posto e tornare sul podio dopo il passaggio a vuoto di Tashkent. Ildi Martina Criscio, Chiara Mormile, Michela Battiston e Rossella Gregorio è iniziato agli ottavi di finale con la vittoria per 45-37 ai danni della Cina. Quarto di finale durissimo contro la formazione spagnola che si trova subito in vantaggio grazie ad un terzo assalto dominato da Araceli Navarro su Mormile. Per passare il turno sono serviti due ultimi assalti miracolosi da parte di Battiston e Criscio, in grado di ribaltare il 27-35 per le iberiche nel 45-42 finale. In semifinale le italiane si trovano sotto anche con le avversarie francesi ma stavolta non riesce la ...

