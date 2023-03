Scherma, Coppa del Mondo Atene: azzurre terze nella sciabola (Di domenica 5 marzo 2023) Si chiude il weekend di Coppa del Mondo di Atene per l’Italia. Le azzurre della sciabola conquistano uno splendido terzo posto nella gara a squadre, riuscendo ad avere la meglio sulla Germania nella finalina per il podio. Agli ottavi Martina Criscio, Chiara Mormile, Michela Battiston e Rossella Gregorio hanno sconfitto la Cina 45-37, mentre ai quarti hanno faticato contro la Spagna firmando una grande rimonta dal 27-35 per le iberiche al 45-42 finale. In semifinale le azzurre si sono arrese alla Francia sul 36-45, prima di avere la meglio sulle tedesche per l’ultimo gradino del podio con il punteggio di 45-40. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Si chiude il weekend dideldiper l’Italia. Ledellaconquistano uno splendido terzo postogara a squadre, riuscendo ad avere la meglio sulla Germaniafinalina per il podio. Agli ottavi Martina Criscio, Chiara Mormile, Michela Battiston e Rossella Gregorio hanno sconfitto la Cina 45-37, mentre ai quarti hanno faticato contro la Spagna firmando una grande rimonta dal 27-35 per le iberiche al 45-42 finale. In semifinale lesi sono arrese alla Francia sul 36-45, prima di avere la meglio sulle tedesche per l’ultimo gradino del podio con il punteggio di 45-40. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : La scherma italiana colpisce ancora! ?? Ad Atene, Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mo… - ItaliaTeam_it : FAVOLOSE! ?? Trionfo delle fiorettiste dell’#ItaliaTeam nella prova a squadre in Coppa del Mondo a Il Cairo. Gli az… - ItaliaTeam_it : FIORETTO FARAONICO! ?? La scherma azzurra detta legge in Coppa del Mondo in Egitto, dove una super Martina Favaretto… - sportface2016 : #Scherma, Coppa del Mondo #Atene: azzurre terze nella sciabola - Duck170 : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA FEMMINILE – RAGAZZE DI BRONZO: L’ITALIA TORNA SUL PODIO NELLA GARA A SQUADRE AD ATENE https:/… -