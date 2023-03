Scandicci non si ferma più: nona vittoria di fila, Cuneo rialza la testa (Di domenica 5 marzo 2023) La 21ª giornata di A - 1 femminile che si completerà domani sera con la gara di Firenze - Novara. Stasera il posticipo di Milano contro Conegliano. Scandicci - Chieri 3 - 0 (25 - 21, 25 - 20, 25 - 20) ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 marzo 2023) La 21ª giornata di A - 1 femminile che si completerà domani sera con la gara di Firenze - Novara. Stasera il posticipo di Milano contro Conegliano.- Chieri 3 - 0 (25 - 21, 25 - 20, 25 - 20) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EHEAAOO : RT @Gazzetta_it: A-1 femminile, Scandicci non si ferma più, nona vittoria a fila, Cuneo rialza la testa #Volley - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: A-1 femminile, Scandicci non si ferma più, nona vittoria a fila, Cuneo rialza la testa #Volley - Gazzetta_it : A-1 femminile, Scandicci non si ferma più, nona vittoria a fila, Cuneo rialza la testa #Volley - GTammazzo : @alexmagnicxc Io sono andata a votare stamattina alle 9 a Scandicci c'era già davanti al gazebo una coda di 100 mt… - AnSantorum : RT @GiancarloDeRisi: Eppoi che scopri? Che la lettera agli studenti della preside #AnnalisaSavino dopo i #disordini di Firenze non è stata… -