Scafati | Gambino | “Il candidato sindaco di FdI è Cristoforo Salvati”

(Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo aver inutilmente aspettato gli alleati per un confronto, pur avendo unuscente e avendo messo a disposizione un’intera classe dirigente per un’eventuale scelta che potesse favorire l’unità del centrodestra, prendiamo atto della mancata volontà in tal senso di Forza Italia”. Lo ha dichiarato il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Alberico. “Fratelli d’Italia ribadisce e conferma che il proprio, soprattutto per come ha bene amministrato in questi quattro anni, è, che per senso di responsabilità aveva perfino acconsentito, se fosse stato necessario, a fare un passo indietro per l’unità della coalizione”, ha concluso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.