Scacchi | Europei 2023 | Luca Moroni e Sabino Brunello migliori italiani dopo il terzo turno In 11 a punteggio pieno

(Di domenica 5 marzo 2023) Continuano con ilglidiin corso di svolgimento a Vrnja?ka Banja, in Serbia. Sempre meno i giocatori a: ne sono rimasti in 11, tra cui l’ex Campione del Mondo FIDE (all’epoca dei titoli separati), l’ucraino Ruslan Ponomariov, e il ceco Thai Dan Van Nguyen, vincitore oggi su Danyyil Dvirnyyun finale di Donne con pedone di vantaggio che, patto fino alla 92a mossa, viene letteralmente gettato via dall’italiano per una grave imprecisione in ristrettezze di tempo (va comunque ribadito che si tratta di una conclusione sì teoricamente patta, ma non sempre facile da gestire anche tra Grandi Maestri). Con Dvirnyy che rimane a 2 punti, iazzurri in classifica diventano...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Scacchi, Europei 2023: dopo il 3° turno buone prospettive per Luca Moroni e Sabino Brunello - federscacchi : #scacchi Agli Europei dell' @ECUonline in Serbia, dopo il terzo turno Moroni (foto) raggiunge Brunello a 2,5. Quatt… - JaviMoscarella : RT @federscacchi: #scacchi Dopo il secondo turno degli Europei organizzati dall' @ECUonline Brunello (foto) e Dvirnyy restano a punteggio p… - OA_Sport : Scacchi, Europei 2023: sono due gli azzurri a 2 punti dopo le prime due giornate, in un torneo che è ancora lungo n… - federscacchi : #scacchi Dopo il secondo turno degli Europei organizzati dall' @ECUonline Brunello (foto) e Dvirnyy restano a punte… -

AGI - Nel cuore della Serbia, tra natura e paradisi termali, prendono il via i campionatiindividuali di. A Vrnjacka Banja quasi 500 professionisti (493, per l'esattezza) cercheranno la gloria e una qualificazione alla prossima World Cup che arriverà automaticamente per i ......30 in via Armando Diaz a Ceriale (SV), mentre la bandierina ache darà il via ufficialmente ... ed è stata convocata ai "Campionatisu Pista 2022" di Anadia (Portogallo), e dai nuovi ...... due al venerdì, con orari standarddelle 12.30 e delle 16, una al sabato ancora alle ore ... in base alla situazione, al termine della gara oppure durante un pit - stop), la bandiera a...

Al via gli Europei individuali di scacchi. Sei italiani in cerca di gloria AGI - Agenzia Italia

Continuano con il terzo turno gli Europei di scacchi in corso di svolgimento a Vrnjacka Banja, in Serbia. Sempre meno i giocatori a punteggio pieno: ne sono rimasti in 11, tra cui l’ex Campione del Mo ...Si è concluso da poco il 2° turno dei campionati europei di scacchi 2023 in corso di svolgimento a Vrnjacka Banja, in Serbia. La classifica, com’è ovvio in questa situazione, tende a restringersi in t ...