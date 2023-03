Sassuolo, Laurienté: «Eredità di Raspadori? Non sento la pressione» (Di domenica 5 marzo 2023) Le parole di Armand Laurienté sul suo arrivo al Sassuolo: «Mi sono detto che non sono venuto qui per niente, volevo fare del mio meglio» Armand Laurienté ha parlato a Footmercato del suo arrivo al Sassuolo per raccogliere l’Eredità di Raspadori. Di seguito le sue parole. EREDITÁ DI RASPARDORI – «Non sento pressione per una cosa del genere. Mi sono detto che non sono venuto qui per niente, volevo fare del mio meglio e aiutare la squadra. Non mi sono posto una domanda di questo tipo». SQUADRA PIÙ DIFFICILE DA AFFRONTARE – «Nessuna sorpresa, dico Napoli. Stanno giocando veramente bene, è una squadra molto dura da battere e l’abbiamo visto anche in Champions League» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Le parole di Armandsul suo arrivo al: «Mi sono detto che non sono venuto qui per niente, volevo fare del mio meglio» Armandha parlato a Footmercato del suo arrivo alper raccogliere l’di. Di seguito le sue parole. EREDITÁ DI RASPARDORI – «Nonper una cosa del genere. Mi sono detto che non sono venuto qui per niente, volevo fare del mio meglio e aiutare la squadra. Non mi sono posto una domanda di questo tipo». SQUADRA PIÙ DIFFICILE DA AFFRONTARE – «Nessuna sorpresa, dico Napoli. Stanno giocando veramente bene, è una squadra molto dura da battere e l’abbiamo visto anche in Champions League» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Sassuolo, Laurienté: «Eredità di Raspadori? Non sento la pressione» - sassuolonews : Laurienté: 'Sassuolo, non fissiamo limiti. San Siro, Serie A: dico tutto' - CaminoQatar : Lauriente (Sassuolo) ?? 14° en la Serie A ?? Partidos ?? 17/3 - vs Spezia (L) 3/4 - vs Torino (L) 8/4 - vs Hellas… - sportli26181512 : Dionisi: 'Cremonese avversario difficile, ma ce la batteremo ' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Sassuolo, Dionisi: “Cremonese squadra viva, occhio. Laurienté ok, Toljan…” -

Sassuolo - Cremonese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale Le probabili formazioni di Sassuolo - Cremonese SASSUOLO (4 - 3 - 3) : Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté. Allenatore: Alessio ... Sassuolo, Dionisi: 'Occhio alla Cremonese, è una squadra viva. Ecco il rigorista senza Berardi' ...affrontare il Sassuolo ora. Dovremo essere bravi ad approcciarla bene sin dall'inizio e a rimanere all'interno della gara per gestire tutti i momenti'. 'Il tridente Berardi - Pinamonti - Laurienté ... Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 25esima giornata Serie A ... Spinazzola può essere la sorpresaSassuolo - Cremonese ore 18.30 SASSUOLO (4 - 3 - 3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. ... Le probabili formazioni di- Cremonese(4 - 3 - 3) : Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel,. Allenatore: Alessio ......affrontare ilora. Dovremo essere bravi ad approcciarla bene sin dall'inizio e a rimanere all'interno della gara per gestire tutti i momenti'. 'Il tridente Berardi - Pinamonti -...... Spinazzola può essere la sorpresaSassuolo - Cremonese ore 18.30(4 - 3 - 3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti,. ...